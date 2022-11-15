Бенксі намалював сім робіт у Києві та області

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Ракурс

Всесвітньо відомий вуличний художник Бенксі підтвердив, що завершив в Україні загалом сім нових робіт. Це він розповів виданню The Art Newspaper.

Всі роботи Бенксі зробив у Києві та Київській області. Перша — це гімнастка, яка балансує на уламках на пошкодженій будівлі в Бородянці.

Інша робота — маленький хлопчик, одягнений у форму для бойових мистецтв, який перекидає на спину дорослого чоловіка — чоловік схожий на путіна.

На інших роботах зображено двох дітей, які використовують протитанковий їжак як гойдалку, а також жінку в бігуді та протигазі з вогнегасником.

«Українські» роботи Бенксі є першою його серією творів мистецтва, які з’явилися після торішнього фільму Great British Spraycation.