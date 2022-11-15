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Бенксі намалював сім робіт у Києві та області
Бенксі намалював сім муралів в Києві та області (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n176831-benksi-namaluvav-sim-robit-u-kyievi-ta-oblasti-foto.htmlРакурс
Всесвітньо відомий вуличний художник Бенксі підтвердив, що завершив в Україні загалом сім нових робіт. Це він розповів виданню The Art Newspaper.
Всі роботи Бенксі зробив у Києві та Київській області. Перша — це гімнастка, яка балансує на уламках на пошкодженій будівлі в Бородянці.
Інша робота — маленький хлопчик, одягнений у форму для бойових мистецтв, який перекидає на спину дорослого чоловіка — чоловік схожий на путіна.
На інших роботах зображено двох дітей, які використовують протитанковий їжак як гойдалку, а також жінку в бігуді та протигазі з вогнегасником.
«Українські» роботи Бенксі є першою його серією творів мистецтва, які з’явилися після торішнього фільму Great British Spraycation.
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