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Ракурс
Бенксі намалював сім робіт у Києві та області

Бенксі намалював сім муралів в Києві та області (ФОТО)

15 лис 2022, 13:05
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Всесвітньо відомий вуличний художник Бенксі підтвердив, що завершив в Україні загалом сім нових робіт. Це він розповів виданню The Art Newspaper.





Всі роботи Бенксі зробив у Києві та Київській області. Перша — це гімнастка, яка балансує на уламках на пошкодженій будівлі в Бородянці.

Інша робота — маленький хлопчик, одягнений у форму для бойових мистецтв, який перекидає на спину дорослого чоловіка — чоловік схожий на путіна.

На інших роботах зображено двох дітей, які використовують протитанковий їжак як гойдалку, а також жінку в бігуді та протигазі з вогнегасником.

«Українські» роботи Бенксі є першою його серією творів мистецтва, які з’явилися після торішнього фільму Great British Spraycation.

Джерело: Ракурс


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