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Ракурс
Знищення піхоти і танків росіян показали ЗСУ

Знищення піхоти і танків росіян показали ЗСУ (ВІДЕО)

15 лис 2022, 12:39
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Знищення ворожої піхоти і танків росіян показала 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка, яка входить до складу мотопіхотних військ у складі Сухопутних військ Збройних сил України.





З нами правда. За нами перемога, — вказали українські військовослужбовці.

Нагадаємо, що 57-ма бригада ЗСУ раніше базувалася у місті Нова Каховка Херсонської області й входила до складу Оперативного командування «Південь».

Джерело: Ракурс


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