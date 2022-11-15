Знищення піхоти і танків росіян показали ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n176830-znyschennya-pihoty-i-tankiv-rosiyan-pokazaly-zsu-video.html

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Знищення ворожої піхоти і танків росіян показала 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка, яка входить до складу мотопіхотних військ у складі Сухопутних військ Збройних сил України.

З нами правда. За нами перемога, — вказали українські військовослужбовці.

Нагадаємо, що 57-ма бригада ЗСУ раніше базувалася у місті Нова Каховка Херсонської області й входила до складу Оперативного командування «Південь».