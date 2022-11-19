Малюнки у Бородянці стануть об'єктом культурної спадщини України - графіті Бенксі

https://racurs.ua/ua/n176962-grafiti-benksi-malunky-u-borodyanci-stanut-obiektom-kulturnoyi-spadschyny-ukrayiny.html

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Графіті британського вуличного художника Бенксі у Бородянці під Києвом, стануть об'єктом культурної спадщини.

Виконувач обов’язків сільського голови Георгій Єрко сказав «Українським Новинам», що малюнки захистять оргсклом, встановлять поряд з ними підсвічування, а також поставлять інформаційні таблички та відеокамери.

У місті вважають, що після війни Бородянка зможе непогано заробляти на екскурсіях до малюнків Бенксі, оскільки це пам’ятка світового рівня.

Про те, що Бенксі намалював кілька графіті в Києві та околицях стало відомо 12 листопада. На стінах будинків у Бородянці, Ірпені та в самому Києві, часто напівзруйнованих, з’явилися зображення, що символізують незламний народ України:

гімнастка, що виступає з медичним іммобілізуючим коміром на шиї;

діти, що гойдаються на протитанковому їжаку;

хлопчик кладе на лопатки дорослого чоловіка в костюмі дзюдоїста та інші.

Згодом Бенксі підтвердив авторство семи робіт.

Нагадаємо, що Бородянка та Ірпінь у Київській області перебували під окупацією російських військ з початку військового вторгнення Росії в Україну в лютому та приблизно до початку квітня. Після їхнього звільнення збройними силами України там було зафіксовано безліч воєнних злочинів проти мирних громадян.

Бенксі — один із найвідоміших у світі художників стріт-арту. Але хто саме ховається за цим псевдонімом, досі невідомо. Графіті Бенксі нерідко з’являються у точках соціальної та політичної нестабільності, наприклад, у зоні ізраїльсько-палестинського конфлікту чи Новому Орлеані після руйнівної повені 2008 року. Часто Бенксі передає у роботах антивоєнні та антикапіталістичні наративи.