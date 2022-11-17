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Ракурс
Бенксі показав емоційне відео створення графіті про війну в Україні

Бенксі показав емоційне відео створення графіті про війну в Україні (ВІДЕО)

17 лис 2022, 20:20
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Один з найбільш загадкових художників сучасності — британський андерграундний художник графіті й активіст Бенксі опублікував відео про створення робіт в Україні.





Виданню The Art Newspaper Бенксі розповів, що створив в Україні сім робіт — усі в Києві та Київській області. Перша робота — це гімнастка, яка балансує на уламках на пошкодженій будівлі в Бородянці. Ще одна робота — маленький хлопчик у формі для бойових мистецтв перекидає на спину дорослого чоловіка, який схожий на путіна. На інших роботах зображено двох дітей, двох дітей, які ніби гойдаються на протитанковому їжаку, що стоїть поруч, а також жінку в бігуді й протигазі та з вогнегасником.

Джерело: Ракурс


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