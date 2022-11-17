Бенксі показав емоційне відео створення графіті про війну в Україні

https://racurs.ua/ua/n176905-benksi-pokazav-emociyne-video-stvorennya-grafiti-pro-viynu-v-ukrayini-video.html

Ракурс

Один з найбільш загадкових художників сучасності — британський андерграундний художник графіті й активіст Бенксі опублікував відео про створення робіт в Україні.

Виданню The Art Newspaper Бенксі розповів, що створив в Україні сім робіт — усі в Києві та Київській області. Перша робота — це гімнастка, яка балансує на уламках на пошкодженій будівлі в Бородянці. Ще одна робота — маленький хлопчик у формі для бойових мистецтв перекидає на спину дорослого чоловіка, який схожий на путіна. На інших роботах зображено двох дітей, двох дітей, які ніби гойдаються на протитанковому їжаку, що стоїть поруч, а також жінку в бігуді й протигазі та з вогнегасником.