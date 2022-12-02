Стинг призвал донатить Украине, чтобы справиться с тяжелой зимой

https://racurs.ua/n177409-sting-prizval-donatit-ukraine-chtoby-spravitsya-s-tyajeloy-zimoy-video.html

Ракурс

Британський співак Стінг закликає донатити Україні, аби впоратися із важкою зимою.

Подаруйте тепло українцям, — таким є лейтмотив звернення музичної «зірки», яке співак оприлюднив у Фейсбук.

Музикант розповідає, що всі кошти, які вдасться зібрати з його ініціативи The Renew Democracy («Відновити демократію») спрямують на придбання їжі швидкого приготування та спальних мішків для українців.

Доля мільйонів українців зараз висить на волосині та залежить від вашої допомоги. Збереження тепла взимку стане найважливішою битвою цієї війни, — розповів Стінг у своєму відеозверненні.

Він запевнив, що подолання енергетичного колапсу для українців цієї зими — найважливіша битва у повномасштабній війні.

Зараз зима в Англії, але також і в Україні, де російські війська атакують енергетичні об'єкти, роблячи життя українських сімей нестерпно холодним. Доля мільйонів людей висить на волосині та відчайдушно потребує вашої допомоги. Кожен ваш долар має значення. Цього року подаруйте тепло для українців, — закликав Стінг.

В Україні 1 грудня помітили ще одну зірку світового масштабу. 30 листопада в мережі опублікували фото британського телеведучого Беара Гріллза. Мандрівника та телеведучого помітили на одній із заправних станцій в Україні поблизу Житомира. Гріллз прибув в Україну на поїзді «Укрзалізниці». Згодом шоумен зустрівся із президентом України в Києві.