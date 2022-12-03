Путин не заинтересован в переговорах с Украиной – ISW

https://racurs.ua/n177413-putin-ne-zainteresovan-v-peregovorah-s-ukrainoy-isw.html

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Воєнний злочинець президент росії володимир путін не зацікавлений у переговорах з Україною, які могли б призвести до стійкого миру. Такий висновок зробили аналітики американського «Інституту вивчення війни» (ISW).

Вони вважають, що риторика путіна вказує на збереження максималістських цілей щодо війни. Зокрема, ISW пише, що путін, очільник МЗС рф сергій лавров і спікер кремля дмитро пєсков робили заяви щодо переговорів, щоб створити у західних офіційних осіб уявлення, що москву потрібно заманити на переговори.

Росія, ймовірно, має намір створити динаміку, в якій західні офіційні особи запропонують їй випереджувальні поступки в надії переконати вступити в переговори, натомість не вимагаючи значних попередніх поступок з боку рф, переконані в ISW. В кремлі очікують на зменшення західної фінансової та військової допомоги Україні, визнання незаконної анексії рф українських територій та обмеження на військові дії НАТО і Заходу в Європі.

ISW підсумовує, що рф виграла б від тимчасової угоди з Україною та західними країнами, яка створила б паузу в бойових діях, що дозволило б москві зміцнити свою армію для майбутніх військових операцій з метою досягнення максималістських цілей в Україні.