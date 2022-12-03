Наев — В беларуси продолжается накопление группировки войск

https://racurs.ua/n177420-naev-v-belarusi-prodoljaetsya-nakoplenie-gruppirovki-voysk.html

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Війна рф проти України триває. Водночас командувач Об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про ситуацію у Північній операційній зоні.

Ситуація є контрольованою. Але на території білорусі триває накопичення союзного угрупування військ. Ми постійно відстежуємо і готуємо наші сили до адекватного реагування. Наразі загрози з боку білорусі ще немає. У випадку зростання воєнної загрози, в залежності від її кількісного і якісного складу, передбачена допомога додаткових сил і засобів, якими посилить Генеральний штаб Збройних сил України, — вказав Наєв.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію росії проти України. Зокрема, на її полігонах йде підготовка окремих підрозділів збройних сил рф.