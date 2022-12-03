Возле Бахмута сбили российский самолет

Возле Бахмута сбили российский самолетhttps://racurs.ua/n177438-vozle-bahmuta-sbili-rossiyskiy-samolet.htmlРакурс
На Донеччині, в районі селища Підгородне Бахмутського району було збито ворожий літак.
Про це сьогодні, 3 грудня, повідомляєтья у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Інформація щодо його типу уточнюється, — зазначають у Генштабі.
Український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі, посилаючи на джерела серед військових на передовій, повідомляє, що на околицях Бахмута українські прикордонники збили російський фронтовий бомбардувальник «Су-34».
Коли російський «Су» потрапив у зону ймовірного враження поряд з позиціями військовослужбовців Держприкордонслужби, по ньому одразу відпрацював розрахунок ПЗРК, — зазначає журналіст. — Влучна ракета приземлила ворожий літак.
Згодом про збиття російського літака Су-34 повідомила прес-служба ДПСУ.
Зазначимо, що це один із бортів, що останнім часом завдавав клопоту оборонцям Бахмуту. Доля пілотів наразі не відома, а вартість знищеного літака оцінюється в 50 мільйонів доларів, — вказано у повідомленні.