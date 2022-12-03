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Ракурс
Российский военный самолет Су-34, фото: bmpd

Возле Бахмута сбили российский самолет

3 дек 2022, 20:15
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На Донеччині, в районі селища Підгородне Бахмутського району було збито ворожий літак.





Про це сьогодні, 3 грудня, повідомляєтья у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Інформація щодо його типу уточнюється, — зазначають у Генштабі.

Український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі, посилаючи на джерела серед військових на передовій, повідомляє, що на околицях Бахмута українські прикордонники збили російський фронтовий бомбардувальник «Су-34».

Коли російський «Су» потрапив у зону ймовірного враження поряд з позиціями військовослужбовців Держприкордонслужби, по ньому одразу відпрацював розрахунок ПЗРК, — зазначає журналіст. — Влучна ракета приземлила ворожий літак.

Згодом про збиття російського літака Су-34 повідомила прес-служба ДПСУ.

Зазначимо, що це один із бортів, що останнім часом завдавав клопоту оборонцям Бахмуту. Доля пілотів наразі не відома, а вартість знищеного літака оцінюється в 50 мільйонів доларів, — вказано у повідомленні.

Источник: Ракурс


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