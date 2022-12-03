Біля Бахмута збили російський літак

Російський військовий літак Су-34, фото: bmpd

https://racurs.ua/ua/n177438-bilya-bahmuta-zbyly-rosiyskyy-litak.html

Ракурс

На Донеччині, в районі селища Підгородне Бахмутського району було збито ворожий літак.

Про це сьогодні, 3 грудня, повідомляєтья у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Інформація щодо його типу уточнюється, — зазначають у Генштабі.

Український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі, посилаючи на джерела серед військових на передовій, повідомляє, що на околицях Бахмута українські прикордонники збили російський фронтовий бомбардувальник «Су-34».

Коли російський «Су» потрапив у зону ймовірного враження поряд з позиціями військовослужбовців Держприкордонслужби, по ньому одразу відпрацював розрахунок ПЗРК, — зазначає журналіст. — Влучна ракета приземлила ворожий літак.

Згодом про збиття російського літака Су-34 повідомила прес-служба ДПСУ.