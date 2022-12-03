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Ракурс
ЗСУ показали момент нічного удару по позиціях окупантів (ВІДЕО)

ЗСУ показали момент нічного удару по позиціях окупантів (ВІДЕО)

3 гру 2022, 14:20
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Збройні сили України показали момент нічного удару по позиціях росіян. Спільну атаку на окупантів вели воїни з 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Сухопутних військ, 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола та 3-ї окремої танкової Залізної бригади.





Страйки 155мм та 120мм по російській піхоті під Бахмутом — робота 93 омбр, 44 оарбр, 3 ошбр, — написав фронтовий журналіст Юрій Бутусов.

Він оприлюднив відео 18+.

Джерело: Ракурс


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