ЗСУ показали момент нічного удару по позиціях окупантів (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n177427-zsu-pokazaly-moment-nichnogo-udaru-po-pozyciyah-okupantiv-video.html

Ракурс

Збройні сили України показали момент нічного удару по позиціях росіян. Спільну атаку на окупантів вели воїни з 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Сухопутних військ, 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола та 3-ї окремої танкової Залізної бригади.

Страйки 155мм та 120мм по російській піхоті під Бахмутом — робота 93 омбр, 44 оарбр, 3 ошбр, — написав фронтовий журналіст Юрій Бутусов.

Він оприлюднив відео 18+.