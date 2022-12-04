Российские ракеты в Черном море продолжают угрожать Украине, фото: «Зеркало недели»

https://racurs.ua/n177453-kolichestvo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на сьогодні, 4 грудня, росія розмістила на бойовому чергуванні 21 корабель, зокрема чотири носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом 24 ракети.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають дев’ять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв «калібрів», загальний залп яких становить 76 ракет.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — одне судно, рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — жодного судна.