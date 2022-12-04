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Последствия российских обстрелов, фото: Александр Старух
Российские ракеты ударили по селу на Запорожье (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n177443-rossiyskie-rakety-udarili-po-selu-na-zaporoje-foto-video.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 4 грудня, знову обстріляли населені пункти Запорізької області.
Зафіксовані кілька «прильотів» по одному із сіл Запорізького району. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
Обстріл завдав таких руйнувань:
- в результаті вибухів на території приватної забудови вибиті шибки;
- пошкодженні крівлі приватних житлових будинків;
- пошкоджені лінії електромереж.
Пожежу ліквідували наші рятувальники. На щастя, усі люди залишились живі та неушкоджені, — зазначає Старух.
Нагадаємо, вчора, 3 грудня, рашисти чотирма ракетами вдарили по місту Краматорську Донецької області.
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