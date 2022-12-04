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Ракурс
Последствия российских обстрелов, фото: Александр Старух

Российские ракеты ударили по селу на Запорожье (ФОТО, ВИДЕО)

4 дек 2022, 08:45
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Рашисти в ніч на сьогодні, 4 грудня, знову обстріляли населені пункти Запорізької області.





Зафіксовані кілька «прильотів» по одному із сіл Запорізького району. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Обстріл завдав таких руйнувань:

  • в результаті вибухів на території приватної забудови вибиті шибки;
  • пошкодженні крівлі приватних житлових будинків;
  • пошкоджені лінії електромереж.

Пожежу ліквідували наші рятувальники. На щастя, усі люди залишились живі та неушкоджені, — зазначає Старух.

Наслідки російських обстрілів, фото: Олександр Старух

Нагадаємо, вчора, 3 грудня, рашисти чотирма ракетами вдарили по місту Краматорську Донецької області.

Источник: Ракурс


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