Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских обстрелов Краматорска, фото: Александр Гончаренко
Рашисты ударили по Краматорску четырьмя ракетами (ФОТО)https://racurs.ua/n177435-rashisty-udarili-po-kramatorsku-chetyrmya-raketami-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 3 грудня, вдарили чотирма ракетами по місту Краматорську Донецької області.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Краматорської міськради Олександр Гончаренко.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, наслідки руйнувань уточнюються.
4 ракети ударили по промисловій зоні Краматорська, — зазначив Гончаренко.
У соцмережах вже з’явилися фото та відео, котрі свідчать, що над місцем російських ударів піднімається стовп диму.
.
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Как тебе служится, с кем тебе дружится, товарищ генерал Линьков?
Россия должна быть уничтожена в том виде, в каком она существует сегодня
Киевский фронт: полковник застрелил подполковника из наградного оружия в офисе «Укргазнефти»
Загрузка...