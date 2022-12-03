Наслідки російського обстрілу Краматорська, фото: Олександр Гончаренко

https://racurs.ua/ua/n177435-rashysty-vdaryly-po-kramatorsku-chotyrma-raketamy-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 3 грудня, вдарили чотирма ракетами по місту Краматорську Донецької області.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Краматорської міськради Олександр Гончаренко.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, наслідки руйнувань уточнюються.

4 ракети ударили по промисловій зоні Краматорська, — зазначив Гончаренко.

У соцмережах вже з’явилися фото та відео, котрі свідчать, що над місцем російських ударів піднімається стовп диму.