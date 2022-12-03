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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Краматорська, фото: Олександр Гончаренко

Рашисти вдарили по Краматорську чотирма ракетами (ФОТО)

3 гру 2022, 18:39
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Російські загарбники сьогодні, 3 грудня, вдарили чотирма ракетами по місту Краматорську Донецької області.





Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Краматорської міськради Олександр Гончаренко.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, наслідки руйнувань уточнюються.

4 ракети ударили по промисловій зоні Краматорська, — зазначив Гончаренко.

У соцмережах вже з’явилися фото та відео, котрі свідчать, що над місцем російських ударів піднімається стовп диму.

Наслідки російського обстрілу Краматорська, фото: Олександр Гончаренко

Джерело: Ракурс


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