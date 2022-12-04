Наслідки російських обстрілів, фото: Олександр Старух

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Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 4 грудня, знову обстріляли населені пункти Запорізької області.

Зафіксовані кілька «прильотів» по одному із сіл Запорізького району. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Обстріл завдав таких руйнувань:

в результаті вибухів на території приватної забудови вибиті шибки;

пошкодженні крівлі приватних житлових будинків;

пошкоджені лінії електромереж.

Пожежу ліквідували наші рятувальники. На щастя, усі люди залишились живі та неушкоджені, — зазначає Старух.

Нагадаємо, вчора, 3 грудня, рашисти чотирма ракетами вдарили по місту Краматорську Донецької області.