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Ракурс
Російські ракети у Чорному морі продовжують загрожувати Україні, фото: «Дзеркало тижня»

Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)

4 гру 2022, 14:00
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У Чорному морі станом на сьогодні, 4 грудня, росія розмістила на бойовому чергуванні 21 корабель, зокрема чотири носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом 24 ракети.





Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають дев’ять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв «калібрів», загальний залп яких становить 76 ракет.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — одне судно, рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — жодного судна.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Джерело: Ракурс


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