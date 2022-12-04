Пентагон показал первый в мире бомбардировщик шестого поколения – B-21 Raider

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У США представили новий винищувач — бомбардувальник-невидимку B-21 Raider. Винищувач був представлений американським виробником Northrop Grumman та особисто проінспектований міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Міністр оборони США пояснив під час презентації реактивного літака, що B-21 був розроблений, щоб нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси та мати можливість скидати їх надзвичайно точно. Остін заявив:

Навіть найдосконаліші системи ППО будуть мати проблеми з виявленням B-21 у небі.

За даними Washington Post, футуристичний бомбардувальник наразі знаходиться на етапі наземних випробувань. Перший випробувальний політ заплановано наступного року. Потім ВПС США планують отримати щонайменше 100 екземплярів.

Орієнтовна вартість програми становить щонайменше 80 млрд дол. За даними ВПС США, очікувана ціна за останні роки неодноразово зростала.

B-21 поступово замінить літаки В-1 та В-2, які перебувають на озброєнні країни ще з часів холодної війни. В-21 — перший бомбардувальник, збудований у США за останні 30 років.

B-21 Raider — це новий високотехнологічний бомбардувальник-невидимка, який розробляється для заміни старіючого парку бомбардувальників ВПС США. Розроблений як далекобійний, високоживучий і здатний нести поєднання звичайних та ядерних боєприпасів, B-21 приєднається до ядерної тріади як видимий і гнучкий засіб ядерного стримування; для підтримки цілей національної безпеки та запевнення союзників і партнерів нашої країни, — сказано на сайті Northrop Grumman — виробника цих літаків.

Перший політ бомбардувальника B-21 Raider запланований на 2023 рік.