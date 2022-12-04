Фонд "Вернись живым" обнародовал видео неудачной атаки россиян по БПЛА «Лелека»

https://racurs.ua/n177470-fond-vernis-jivym-obnarodoval-video-neudachnoy-ataki-rossiyan-po-bpla-leleka.html

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Фонд «Повернись живим» оприлюднив відео безрезультатного удару росіян по «Лелеці-100», одному з найкращих розвідувальних дронів бригадного рівня в Збройних силах України.

Цей БПЛА українського виробництва коригує вогонь артилерії по цілях на глибину до 50 км. Тому полюють за цими «пташками» повсякчас. Однак завдяки технічним характеристикам, зокрема, низькій радіопомітності, їх важко вистежити ворожій протиповітряній обороні та знищити.

На відео видно два розриви від російських ракет, які не завдали шкоди БПЛА.

Кожна така атака коштує окупантам кількох ракет по 200 тис. дол. При чому вартість самого БПЛА ледь не вдесятеро менша, — прокоментували у фонді відео з невдалою атакою росіян «Лелеки».

«Повернись живим» у квітні підписав угоду на виробництво 25 комплексів «Лелека-100». Тоді кожен із них обійшовся у 1 млн 440 тис. грн. Загалом це — 50 літаків та 25 наземних станцій до них у найкращій комплектації, із запчастинами, інструментами, приладдям, розхідниками.

Ці «Лелеки» покриють потреби у безпілотниках такого типу для 25 підрозділів.

Саме цей комплекс був до початку повномасштабного вторгнення одним з головних безпілотників української армії. Він працював у взаємодії з артилерією. Виробник БПЛА — дніпровська компанія «ДеВіро».