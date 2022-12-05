Взрывы прогремели сразу на двух аэродромах. Фото:

https://racurs.ua/n177477-na-dvuh-aerodromah-v-rossii-gremeli-vzryvy-smi-zayavlyaut-ob-atake-bpla.html

Ракурс

Вибухи на російських аеродромах, де базується стратегічна авіація рф, прогриміли у понеділок, 5 грудня.

Невідомий безпілотник атакував аеродром «Енгельс-1» у саратовській області. Попередньо відомо, що невідомий літальний апарат упав на злітно-посадковій смузі місцевого летовища. Внаслідок цього пошкоджені два ракетоносці Ту-95, а двоє військових рф дістали поранення. Про це повідомляють російські Telegram-канали та пабліки.

Як відомо, аеродром «Енгельс» — одна з найважливіших баз російських повітряних сил, бо тут дислокуються два полки стратегічних бомбардувальників, які є частиною російської тактики повітряного ядерного стримування. На цьому летовищі базують стратегічні бомбардувальники, які завдають ракетних ударів по Україні.

Також російські ЗМІ повідомляють про вибухи бензовозу ще на одному російському аеродромі під Разанью. Там загинули троє осіб, поранення дістали шестеро.

Нагадаємо, 22 листопада окупаційна влада Криму повідомляла про вибухи у Севастополі, а місцеві мешканці заявляли про роботу засобів ППО на мисі Фіолент та в районі Балаклави. Агрессор наголошував про «атаку безпілотників»