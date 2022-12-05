В регионах отчитываются о сбитых российских ракетах - перехвачено почти все

https://racurs.ua/n177493-v-regionah-otchityvautsya-o-sbityh-rossiyskih-raketah-perehvacheno-pochti-vse-foto.html

Ракурс

Російські виродки 5 грудня знову атакували ракетами Україну. У регіонах звітують про збиті ракети. Українська протиповітряна оборона (ППО) попрацювала вдало — перехоплено майже усі ракети.

Вся країна — єдиний фронт, — так енергетики подякували ППО за роботу.

У районі повітряного простору Києва було зафіксовано 10 ракет. Попередньо знищено 9. Інформація уточнюється.

Військові з повітряного командування «Схід» збили 15 російських ракет, повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Над Полтавщиною сили ППО збили до 10 російських ракет. Влучань по території області не було, сказав голова ОВА Лунін.

Начальник Головного управління Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що в одному з районів області збили російську ракету.

Уламки однієї зі збитих ворожих ракет фіксує поліція Київщини.

У Черкаській області успішно спрацювали сили протиповітряної оборони, повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що попри черговий масований ракетний удар, у рф запаси високоточного ракетного озброєння впали до критичного низького рівня.

Новий ракетний удар по Україні стався в обідню пору 5 грудня. Вибухи пролунали в Черкаській, Вінницькій, Одеській, Житомирській та Кіровоградській областях.

Російські війська здійснили ракетні пуски з району Волгодонська, Каспійського і Чорного морів, повідомив представник ВПС України Юрій Ігнат. Він заявив, що об'єктами ударів є в першу чергу об'єкти критичної інфраструктури.

В Одесі атака спричинила серйозні проблеми з електроенергією. У Житомирі частково зникло світло. Пошкоджене промислове підприємство у Кривому Розі.