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Ракурс
В Брянской области в 80 км от границы горел комбинат «Слава» - СМИ

В Брянской области в 80 км от границы горел комбинат «Слава» — СМИ (ВИДЕО)

6 дек 2022, 10:50
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В Брянській області рф сталася пожежа на комбінаті «Слава», який розташований за 80 км від російсько-українського кордону. Російські ЗМІ звинувачують у пожежі нібито два безпілотники, які впали біля резервуарів для дизельного палива. Стверджується, що резервуари на момент атаки були порожніми, тому серйозної пожежі не сталося.





Інцидент стався сьогодні вночі.

Нагадаємо, вранці 5 грудня російські ЗМІ повідомили про вибухи на аеродромах у Саратовській області рф та біля Рязані. Згодом у міністерстві оборони росії визнали удари безпілотниками по військових аеродромах «Дягілєво» в Рязанській області та «Енгельс» Саратовської області. Там кажуть, що засоби ППО перехопили українські безпілотники, але обшивку корпусу двох літаків було пошкоджено.

Источник: Ракурс


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