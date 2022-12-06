В Брянській області за 80 км від кордону горів комбінат «Слава» - ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n177511-v-bryanskiy-oblasti-za-80-km-vid-kordonu-goriv-kombinat-slava-zmi-video.html

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В Брянській області рф сталася пожежа на комбінаті «Слава», який розташований за 80 км від російсько-українського кордону. Російські ЗМІ звинувачують у пожежі нібито два безпілотники, які впали біля резервуарів для дизельного палива. Стверджується, що резервуари на момент атаки були порожніми, тому серйозної пожежі не сталося.

Інцидент стався сьогодні вночі.

Нагадаємо, вранці 5 грудня російські ЗМІ повідомили про вибухи на аеродромах у Саратовській області рф та біля Рязані. Згодом у міністерстві оборони росії визнали удари безпілотниками по військових аеродромах «Дягілєво» в Рязанській області та «Енгельс» Саратовської області. Там кажуть, що засоби ППО перехопили українські безпілотники, але обшивку корпусу двох літаків було пошкоджено.