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Maxar опубликовал спутниковые снимки авиабазы "Энгельс"
Maxar опубликовал спутниковые снимки авиабазы «Энгельс» (ФОТО)https://racurs.ua/n177513-maxar-opublikoval-sputnikovye-snimki-aviabazy-engels-foto.htmlРакурс
Компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки російської авіабази «Енгельс» у Саратовській області, на якій тримають стратегічні бомбардувальники-ракетоносці для ударів по Україні. Там розміщений підрозділ важкої бомбардувальної авіації, зокрема: Ту-95 та Ту-60.
Знімки Maxar були зроблені 3−4 грудня, до повідомлень про вибухи на аеродромі.
Нагадаємо, вранці 5 грудня російські ЗМІ повідомили про вибухи на аеродромах у Саратовській області рф та біля Рязані. Згодом у міністерстві оборони росії визнали удари безпілотниками по військових аеродромах «Дягілєво» в Рязанській області та «Енгельс» Саратовської області.
5 грудня російські воєнні злочинці випустили 70 ракет по Україні, зокрема пошкодили об'єкти інфраструктури. Однак українські сили ППО збили 61 ракету окупантів.
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