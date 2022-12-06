Maxar опубликовал спутниковые снимки авиабазы "Энгельс"

https://racurs.ua/n177513-maxar-opublikoval-sputnikovye-snimki-aviabazy-engels-foto.html

Ракурс

Компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки російської авіабази «Енгельс» у Саратовській області, на якій тримають стратегічні бомбардувальники-ракетоносці для ударів по Україні. Там розміщений підрозділ важкої бомбардувальної авіації, зокрема: Ту-95 та Ту-60.

Знімки Maxar були зроблені 3−4 грудня, до повідомлень про вибухи на аеродромі.

Нагадаємо, вранці 5 грудня російські ЗМІ повідомили про вибухи на аеродромах у Саратовській області рф та біля Рязані. Згодом у міністерстві оборони росії визнали удари безпілотниками по військових аеродромах «Дягілєво» в Рязанській області та «Енгельс» Саратовської області.

5 грудня російські воєнні злочинці випустили 70 ракет по Україні, зокрема пошкодили об'єкти інфраструктури. Однак українські сили ППО збили 61 ракету окупантів.