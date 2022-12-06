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Ракурс
Maxar опублікував супутникові знімки авіабази “Енгельс”

Maxar опублікував супутникові знімки авіабази «Енгельс» (ФОТО)

6 гру 2022, 11:40
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Компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки російської авіабази «Енгельс» у Саратовській області, на якій тримають стратегічні бомбардувальники-ракетоносці для ударів по Україні. Там розміщений підрозділ важкої бомбардувальної авіації, зокрема: Ту-95 та Ту-60.





Знімки Maxar були зроблені 3−4 грудня, до повідомлень про вибухи на аеродромі.

Нагадаємо, вранці 5 грудня російські ЗМІ повідомили про вибухи на аеродромах у Саратовській області рф та біля Рязані. Згодом у міністерстві оборони росії визнали удари безпілотниками по військових аеродромах «Дягілєво» в Рязанській області та «Енгельс» Саратовської області.

5 грудня російські воєнні злочинці випустили 70 ракет по Україні, зокрема пошкодили об'єкти інфраструктури. Однак українські сили ППО збили 61 ракету окупантів.

Джерело: Ракурс


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