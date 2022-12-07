Рекордный оборонный бюджет согласовали в США. Фото:

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Рекордний оборонний бюджет на 847,3 млрд. дол. погодили в Сполучених Штатах Америки.

Таке рішення ухвалив сенат Конгресу США. Американський бюджет включатиме 800 млн. дол. на військову допомогу Україні. Про це йдеться у проект оборонного бюджету Сполучених Штатів.

Нарощування допомоги Україні та НАТО. Проект розширює та модифікує ініціативу допомоги Україні у сфері безпеки та затверджує виділення додаткових 800 млн дол. допомоги у 2023 фінансовому році, — йдеться у документі.

Це оборонний бюджет може стати найбільшим в історії США, якщо його схвалять конгресмени та сенатори. Також документ повинен схвалити президент Джо Байден.

Також у проекті передбачено виділення 6 млрд дол. на стримування рф в Європі.Крім того, в документі пропонується продовжити заборону на військову співпрацю з росією на п’ять років. Також США хочуть домогтися того, щоб виключити країну-агресора москви з міжнародних організацій, у тому числі з G20.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена наполягає на виділенні Україні допомоги на 37 млрд дол., що може бути включено в загальний законопроект про додаткове фінансування уряду, який мають затвердити до 16 грудня.