Пентагон отрицает причастность США к ограничению работы Starlink для Украины. Фото:

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У Пентагоні заперечили причетність США до обмеження роботи Starlink для України.

Керівництво Сполучених Штатів не давало жодних розпоряджень щодо обмеження роботи Starlink/Starshield для України, а політика Вашингтону щодо Києва не змінювалася. Не було жодних обмежень спеціалізованих супутників військового зв’язку. Про це заявив міністрів війни США Піт Гегсет, пише Clash Report.

Ми нічого не обмежували. Є умови надання послуг, яких зрештою необхідно дотримуватись, і саме в цьому випадку Starlink може приймати відповідні рішення. Але з нашого погляду нічого не змінилося. Ми не віддавали жодних розпоряджень чи чогось подібного. І ми, зрозуміло, бажаємо українцям успіху, — розповів він.

Також глава Пентагону говорив і про передачу ракет-перехоплювачів Patriot Україні. За його словами, Сполученим Штатам необхідно насамперед переконатися, чи достатньо цих ракет безпосередньо в самої американської армії. Гегсет додав, що президент України Володимир Зеленський знає про цю ситуацію.

Нагадаємо, 19 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що обладнання сервісів супутникового зв’язку Starlink/Starshield на різних ділянках фронту обладнання перестає функціонувати на швидкості 130−161 км/год. Така ситуація зі зв’язком гальмує українську фронтову логістику та обмежує використання дронів різних типів, передусім мідстрайків та перехоплювачів реактивних «шахедів».

Джерело: Clash Report