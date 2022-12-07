рф начала расширять оборонительные позиции в белгородской области

https://racurs.ua/n177547-rf-nachala-rasshiryat-oboronitelnye-pozicii-v-belgorodskoy-oblasti-razvedka.html

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Країна-агресор російська федерація останнім часом почала розширювати оборонні позиції вздовж міжнародного кордону з Україною та вглиб бєлгородської області.

Так, 6 грудня бєлгородський губернатор оголосив про створення місцевих «загонів самооборони». А про саме копання окопів у бєлгородській області повідомлялося принаймні з квітня 2022 року. Однак встановлюються й нові, складніші споруди, які призначені для відбиття механізованого нападу. Про це йдеться у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Британська розвідка вважає, що існує реальна можливість того, що влада рф просуває оборонні приготування на міжнародно визнаній російській території, щоб розпалити «патріотичні почуття».

Однак, ймовірно, це ілюструє щиру (але хибну) впевненість деяких російських керівників у тому, що існує реальна загроза вторгнення українських військ, — вважають фахівці.

Наголошується, що недостатність стратегічної оцінки є одним з критичних недоліків центральної російської урядової архітектури, про що свідчить початкове рішення росії про вторгнення в Україну. Розвідники зазначають, що неупереджений офіційний аналіз майже напевно часто підривається схильністю до групового мислення та політично вигідних висновків.

Нагадаємо, навколо Маріуполя в Донецькій області російські загарбники почали встановлювати залізобетонні пірамідальні протитанкові конструкції, відомі як «зуби дракона».