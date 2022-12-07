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Еврокомиссия объявила о девятом пакете санкций против рф

Еврокомиссия объявила о девятом пакете санкций против рф

7 дек 2022, 19:39
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Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн 7 грудня повідомила про введення дев’ятого пакету санкцій проти росії.





У ньому прописано:

  • ще майже 200 фізичних та юридичних осіб додано до списку санкцій ЄС;
  • санкції проти ще 3 російських банків;
  • обмеження доступу росії до безпілотників як прямого, так і через потенційних постачальників з третіх країн, таких як Іран;
  • нові засоби експортного контролю, зокрема щодо товарів подвійного призначення, які можуть бути використані російською військовою машиною.

Ми також протидіємо російській пропагандистській машині, пропонуючи вилучити з ефіру ще чотири канали, і пропонуємо більше економічних заходів проти російського енергетичного та видобувного сектора, — повідомила голова ЄК.

Раніше повідомлялося, що до списку санкцій увійдуть дві дочки Рамзана Кадирова.

Тепер цей пакет мають одноголосно схвалити представники країн-членів ЄС.

Источник: Ракурс


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