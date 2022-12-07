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Еврокомиссия объявила о девятом пакете санкций против рф
Еврокомиссия объявила о девятом пакете санкций против рфhttps://racurs.ua/n177565-evrokomissiya-obyavila-o-devyatom-pakete-sankciy-protiv-rf.htmlРакурс
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн 7 грудня повідомила про введення дев’ятого пакету санкцій проти росії.
У ньому прописано:
- ще майже 200 фізичних та юридичних осіб додано до списку санкцій ЄС;
- санкції проти ще 3 російських банків;
- обмеження доступу росії до безпілотників як прямого, так і через потенційних постачальників з третіх країн, таких як Іран;
- нові засоби експортного контролю, зокрема щодо товарів подвійного призначення, які можуть бути використані російською військовою машиною.
Ми також протидіємо російській пропагандистській машині, пропонуючи вилучити з ефіру ще чотири канали, і пропонуємо більше економічних заходів проти російського енергетичного та видобувного сектора, — повідомила голова ЄК.
Раніше повідомлялося, що до списку санкцій увійдуть дві дочки Рамзана Кадирова.
Тепер цей пакет мають одноголосно схвалити представники країн-членів ЄС.
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