Єврокомісія оголосила про дев’ятий пакет санкцій проти рф

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн 7 грудня повідомила про введення дев’ятого пакету санкцій проти росії.

У ньому прописано:

Ми також протидіємо російській пропагандистській машині, пропонуючи вилучити з ефіру ще чотири канали, і пропонуємо більше економічних заходів проти російського енергетичного та видобувного сектора, — повідомила голова ЄК.