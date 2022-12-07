Полтысячи подключенных к критической инфраструктуре домов Киева будут добровольно выключать в себе свет

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Відповідно до розпорядження КВДА, підприємство ДТЕК «Київські електромережі» додало до графіка відключень ще 454 житлових будинки Києва.

Балансоутримувачі цих будинків, які перебувають на одній лінії з критичною інфраструктурою, будуть самостійно відключатись під час екстрених чи стабілізаційних графіків.

Відключення проводитимуть енергетики житлово-будівельного кооперативу та управительських компаній. У ДТЕК 7 грудня повідомили, що таке самостійне відключення світла дозволить зменшити кількість та тривалість відключень для всіх киян.

Наразі під час екстрених чи стабілізаційних відключень разом з об'єктами критичної інфраструктури під відключення не потрапляють житлові будинки, що живляться від тих же електроліній.

ДТЕК «Київські електромережі» спільно з КМДА запропонував ЖБК самостійно обмежувати електропостачання в таких будинках відповідно до графіків і вони погодилися з цим.

Відповідальність за своєчасне відключення та відновлення електропостачання будинків несуть енергетики ЖБК та їх управительських компаній.