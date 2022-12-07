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Последствия удара по военному аэродрому возле Рязани показали на фото из космоса
Последствия удара по военному аэродрому возле Рязани показали на фото из космосаhttps://racurs.ua/n177570-posledstviya-udara-po-voennomu-aerodromu-vozle-ryazani-pokazali-na-foto-iz-kosmosa.htmlРакурс
Журналіст «Радіо Свобода» Марк Крутов опублікував нові фотографії російського аеродрому «Дягілєво» в Рязанській області.
На них видно, що росіяни вже прибрали пошкоджений бомбардувальник. І загалом на аеродромі стало менше літаків.
1/6 Aftermath of the Ukrainian UAV attack against Dyagilevo air base near Ryazan on new @planet imagery, taken on Dec 7th. Damaged Tu-22M disappeared, leaving only a shadow on the tarmac. At least 9 other Tu-22m bombers moved away from the base, as well as some other planes. pic.twitter.com/efdutv5QUs— Mark Krutov (@kromark) December 7, 2022
Перше супутникове зображення наслідків вибуху на аеродромі «Дягілєво» у Рязанській області з’явилося ще у день прильоту — 5 грудня.
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