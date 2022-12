Последствия удара по военному аэродрому возле Рязани показали на фото из космоса

Журналіст «Радіо Свобода» Марк Крутов опублікував нові фотографії російського аеродрому «Дягілєво» в Рязанській області.

На них видно, що росіяни вже прибрали пошкоджений бомбардувальник. І загалом на аеродромі стало менше літаків.

1/6 Aftermath of the Ukrainian UAV attack against Dyagilevo air base near Ryazan on new @planet imagery, taken on Dec 7th. Damaged Tu-22M disappeared, leaving only a shadow on the tarmac. At least 9 other Tu-22m bombers moved away from the base, as well as some other planes. pic.twitter.com/efdutv5QUs