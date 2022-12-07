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Ракурс
Последствия удара по военному аэродрому возле Рязани показали на фото из космоса

Последствия удара по военному аэродрому возле Рязани показали на фото из космоса

7 дек 2022, 21:06
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Журналіст «Радіо Свобода» Марк Крутов опублікував нові фотографії російського аеродрому «Дягілєво» в Рязанській області.





На них видно, що росіяни вже прибрали пошкоджений бомбардувальник. І загалом на аеродромі стало менше літаків.

Перше супутникове зображення наслідків вибуху на аеродромі «Дягілєво» у Рязанській області з’явилося ще у день прильоту — 5 грудня.

Источник: Ракурс


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