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Ракурс
Сколько россия завербовала «зеков» и сколько сейчас она им платит, объяснила украинская разведка

Сколько россия завербовала «зеков» и сколько сейчас она им платит, объяснила украинская разведка

3 янв 2025, 12:57
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З 2022 року росія залучила до лав окупаційної армії до 180 тисяч вʼязнів.


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Станом на листопад 2024 року рф залучила для участі у російсько-українській війні від 140 тисяч до 180 тисяч осіб, що відбували покарання за злочини в російських тюрмах. Усього в російських колоніях і тюрмах на 2024 рік перебувало близько 300−350 тис. ув’язнених.

Це вдвічі менше, ніж у 2014 році. Причина зменшення — російсько-українська війна", звітує Служба зовнішньої розвідки України (СЗР).

Скасування з 1 січня одноразової грошової виплати «зекам» СЗР трактує, як свідоцтво дефіциту фінансів в росії.

Раніше ув’язнені отримували за контракт одноразову виплату $1718. У липні 2024 року розмір виплати збільшився до $3524. При цьому ув’язнені, а також їхні родичі позбавлені низки виплат і пільг, які отримують учасники добровольчих формувань. До того ж зарплата такої категорії осіб вдвічі-вчетверо нижча, ніж в інших окупантів, — додали в СЗР.

Источник: Ракурс


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