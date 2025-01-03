Скільки росія завербувала «зеків» і скільки зараз вона їм платить, пояснила українська розвідка

https://racurs.ua/ua/n202780-skilky-rosiya-zaverbuvala-zekiv-i-skilky-zaraz-vona-yim-platyt-poyasnyla-ukrayinska-rozvidka.html

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З 2022 року росія залучила до лав окупаційної армії до 180 тисяч вʼязнів.

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Станом на листопад 2024 року рф залучила для участі у російсько-українській війні від 140 тисяч до 180 тисяч осіб, що відбували покарання за злочини в російських тюрмах. Усього в російських колоніях і тюрмах на 2024 рік перебувало близько 300−350 тис. ув’язнених.

Це вдвічі менше, ніж у 2014 році. Причина зменшення — російсько-українська війна", звітує Служба зовнішньої розвідки України (СЗР).

Скасування з 1 січня одноразової грошової виплати «зекам» СЗР трактує, як свідоцтво дефіциту фінансів в росії.