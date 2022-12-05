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Ракурс
Последствия взрывов на аэродроме в россии показали из земли и космоса

Последствия взрывов на аэродроме в россии показали из земли и космоса (ФОТО)

5 дек 2022, 20:37
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Зʼявилося перше супутникове зображення наслідків вибуху на одному з російських аеродромів — «Дягілєво» у Рязанській області.





На фотографії видно місце вибуху неподалік російського бомбардувальника Ту-22М3. Літак, ймовірно, отримав ушкодження.

Крім того, в мережі опублікували фото із землі — на ньому під бензовозом, який вибухнув на одному з аеродромів рф, калюжа крові, а літак, що стоїть поруч, отримав значні пошкодження.

У російському міноборони підтвердили ударБПЛА по аеродрому, звинувативши в ньому Україну. При цьому росіяни вказали, що літаки отримали тільки «незначні пошкодження обшивки» Ту-22М3.

Постійний безлад, «бавовна» на військових об'єктах — свідчення деградації військової інфраструктури та оборонного комплексу, який ми спостерігаємо на території рф. Очевидно, що ця деградація лише набирає обертів. Все інше ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати, — заявив речник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

Источник: Ракурс


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