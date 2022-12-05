Последствия взрывов на аэродроме в россии показали из земли и космоса

https://racurs.ua/n177501-posledstviya-vzryvov-na-aerodrome-v-rossii-pokazali-iz-zemli-i-kosmosa-foto.html

Ракурс

Зʼявилося перше супутникове зображення наслідків вибуху на одному з російських аеродромів — «Дягілєво» у Рязанській області.

На фотографії видно місце вибуху неподалік російського бомбардувальника Ту-22М3. Літак, ймовірно, отримав ушкодження.

Крім того, в мережі опублікували фото із землі — на ньому під бензовозом, який вибухнув на одному з аеродромів рф, калюжа крові, а літак, що стоїть поруч, отримав значні пошкодження.

Satellite photos from @ImageSatIntl showing the aftermath of the attack on the Russian Dyagilevo airbase today. The photos show burn marks near a Tu-22M3 bomber. H/t @manniefabianpic.twitter.com/582vhK2xLg — Rob Lee (@RALee85) December 5, 2022

У російському міноборони підтвердили ударБПЛА по аеродрому, звинувативши в ньому Україну. При цьому росіяни вказали, що літаки отримали тільки «незначні пошкодження обшивки» Ту-22М3.