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Россияне жалуются, ВСУ разводит руками - рф обвинила Киев в атаке на свои аэродромы

Россияне жалуются, ВСУ разводит руками — рф обвинила Киев в атаке на свои аэродромы

5 дек 2022, 19:50
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Атаку безпілотників на військові аеродроми «Дягілєво» в Рязанській та «Енгельс» у Саратовській області 5 грудня здійснили українські військові, щоб «вивести з ладу російських літаків дальньої авіації».





Про це на брифінгу 5 грудня заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

У російському Міноборони заявили, що безпілотники нібито вдалось перехопити й вони «частково пошкодили обшивку корпусу двох літаків».

Водночас, заявили в Міноборони рф, унаслідок цього троє російських військових загинули, четверо — отримали поранення.

Речник ГУР Міноборони України Юсов в коментарі «Суспільному» заявив, що все, що відбувається на території росії, — це її відповідальність.

Постійний безлад, «бавовна» на військових об'єктах — свідчення деградації військової інфраструктури та оборонного комплексу, який ми спостерігаємо на території рф. Очевидно, що ця деградація лише набирає обертів. Все інше ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати, — сказав Юсов.

Росіяни бідкаються, що внаслідок інцидентів було пошкоджено два літаки: у них «незначно пошкоджено обшивку корпусу». Крім того, загинули троє російських військовослужбовців та ще четверо отримали поранення.

Українських безпілотників, які летіли на малій висоті, перехопили кошти ППО, — заявив Конашенков.

Вранці 5 грудня російські ЗМІ повідомили про падіння безпілотника на злітно-посадковій смузі аеродрому в Енгельсі Саратовської області. В результаті були пошкоджені два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Двох військовослужбовців госпіталізували із пораненнями. Одночасно з цим повідомлялося про вибух бензовоза на аеродромі в Рязанській області, внаслідок чого загинули троє людей.

Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи повідомлення про вибухи на військових аеродромах у росії, написав у Твіттер:

Земля кругла. Це відкрив ще Галілей. Шкода, що в Кремлі не вивчали астрономію, віддаючи перевагу придворним астрологам. Тоді вони знали б: якщо дуже часто запускати щось у повітряний простір інших країн, рано чи пізно невідомі літальні об'єкти повернуться до місця вильоту.

Нагадаємо, 5 грудня російські військові завдали нового ракетного удару по Україні. Командування Повітряних сил України заявило, що рф випустила по території країни 70 ракет, але понад 60 із них збили засоби ППО.

Источник: Ракурс


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