Россияне жалуются, ВСУ разводит руками - рф обвинила Киев в атаке на свои аэродромы

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Атаку безпілотників на військові аеродроми «Дягілєво» в Рязанській та «Енгельс» у Саратовській області 5 грудня здійснили українські військові, щоб «вивести з ладу російських літаків дальньої авіації».

Про це на брифінгу 5 грудня заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

У російському Міноборони заявили, що безпілотники нібито вдалось перехопити й вони «частково пошкодили обшивку корпусу двох літаків».

Водночас, заявили в Міноборони рф, унаслідок цього троє російських військових загинули, четверо — отримали поранення.

Речник ГУР Міноборони України Юсов в коментарі «Суспільному» заявив, що все, що відбувається на території росії, — це її відповідальність.

Постійний безлад, «бавовна» на військових об'єктах — свідчення деградації військової інфраструктури та оборонного комплексу, який ми спостерігаємо на території рф. Очевидно, що ця деградація лише набирає обертів. Все інше ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати, — сказав Юсов.

Росіяни бідкаються, що внаслідок інцидентів було пошкоджено два літаки: у них «незначно пошкоджено обшивку корпусу». Крім того, загинули троє російських військовослужбовців та ще четверо отримали поранення.

Українських безпілотників, які летіли на малій висоті, перехопили кошти ППО, — заявив Конашенков.

Вранці 5 грудня російські ЗМІ повідомили про падіння безпілотника на злітно-посадковій смузі аеродрому в Енгельсі Саратовської області. В результаті були пошкоджені два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Двох військовослужбовців госпіталізували із пораненнями. Одночасно з цим повідомлялося про вибух бензовоза на аеродромі в Рязанській області, внаслідок чого загинули троє людей.

Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи повідомлення про вибухи на військових аеродромах у росії, написав у Твіттер:

Земля кругла. Це відкрив ще Галілей. Шкода, що в Кремлі не вивчали астрономію, віддаючи перевагу придворним астрологам. Тоді вони знали б: якщо дуже часто запускати щось у повітряний простір інших країн, рано чи пізно невідомі літальні об'єкти повернуться до місця вильоту.

Нагадаємо, 5 грудня російські військові завдали нового ракетного удару по Україні. Командування Повітряних сил України заявило, що рф випустила по території країни 70 ракет, але понад 60 із них збили засоби ППО.