Земля круглая – В офисе Зеленского прокомментировали взрывы на российских аэродромах

https://racurs.ua/n177491-zemlya-kruglaya-v-ofise-zelenskogo-prokommentirovali-vzryvy-na-rossiyskih-aerodromah.html

Ракурс

Після повідомлень про вибухи на аеродромах під Рязанню та Саратовській області радник глави офісу президента України Михайло Подоляк опублікував твіт про наслідки запуску «невідомих літальних об'єктів» у повітряний простір інших країн.

Земля кругла. Це відкрив ще Галілей. Шкода, що в Кремлі не вивчали астрономію, віддаючи перевагу придворним астрологам. Тоді вони знали б: якщо дуже часто запускати щось у повітряний простір інших країн, рано чи пізно невідомі літальні об'єкти повернуться до місця вильоту, — написав Подоляк.

Земля кругла. Це відкрив іще Галілей. Шкода, що в Кремлі не вивчали астрономію, віддаючи перевагу придворним астрологам. Тоді б вони знали: якщо дуже часто запускати щось у повітряний простір інших країн, рано чи пізно невідомі літальні об'єкти повернуться до місця вильоту. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 5, 2022

При цьому чиновник не став уточнювати, чи Україна причетна до інциденту.

Вранці 5 грудня ЗМІ з посиланням на джерела писали про вибух на військовому аеродромі поблизу міста Енгельс у Саратовській області, який стався внаслідок падіння безпілотника. Через вибух два літаки отримали пошкодження, двоє військовослужбовців було поранено. Пізніше ЗМІ повідомили про вибух бензовоза на аеродромі під Рязанню. Джерела російських пропагандистів з ТАРС заявили про трьох загиблих та п’ятьох постраждалих. Чи є зв’язок між цими інцидентами, неясно.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що «інформацію про події на військових об'єктах» у районі Енгельса перевіряють силові структури. Він зазначив, що «жодних надзвичайних подій у житлових кварталах міста не сталося».

У Кремлі заявили, що інформації про вибухи не мають, і запропонували звернутися до Міноборони. Саме відомство повідомлення про інциденти поки що не коментувало.