Наслідки вибухів на аеродромі в росії показали із землі та космосу

Зʼявилося перше супутникове зображення наслідків вибуху на одному з російських аеродромів — «Дягілєво» у Рязанській області.

На фотографії видно місце вибуху неподалік російського бомбардувальника Ту-22М3. Літак, ймовірно, отримав ушкодження.

Крім того, в мережі опублікували фото із землі — на ньому під бензовозом, який вибухнув на одному з аеродромів рф, калюжа крові, а літак, що стоїть поруч, отримав значні пошкодження.

Satellite photos from @ImageSatIntl showing the aftermath of the attack on the Russian Dyagilevo airbase today. The photos show burn marks near a Tu-22M3 bomber. H/t @manniefabianpic.twitter.com/582vhK2xLg