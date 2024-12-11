Українські дрони запалили нафтобазу у Брянську та завітали до оборонного заводу в Таганрозі

Українські дрони запалили нафтобазу у Брянську та завітали до оборонного заводу в Таганрозі (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n202054-ukrayinski-drony-zapalyly-naftobazu-u-bryansku-ta-zavitaly-do-oboronnogo-zavodu-v-taganrozi-video.html

11 гру 2024, 09:00 999

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