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Українські дрони запалили нафтобазу у Брянську та завітали до оборонного заводу в Таганрозі
Українські дрони запалили нафтобазу у Брянську та завітали до оборонного заводу в Таганрозі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n202054-ukrayinski-drony-zapalyly-naftobazu-u-bryansku-ta-zavitaly-do-oboronnogo-zavodu-v-taganrozi-video.htmlРакурс
Українські дрони запалили нафтобазу «Транснефті» у Брянську та завітали до Авіаційного науково-технічного комплексу ім. Берієва в Таганрозі.
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Таганрог вночі зазнав ракетної атаки, пошкоджено промпідприємство, згоріли 14 машин на парковці, ніхто не постраждав, — запевнив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.
Також внаслідок атаки на Таганрог Ростовської області рф пошкоджено котельню, низка будинків залишились без тепла.