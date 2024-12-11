Ракурсhttps://racurs.ua/
Украинские дроны зажгли нефтебазу в Брянске и посетили оборонный завод в Таганроге
Украинские дроны зажгли нефтебазу в Брянске и посетили оборонный завод в Таганроге (ВИДЕО)https://racurs.ua/n202054-ukrainskie-drony-zajgli-neftebazu-v-bryanske-i-posetili-oboronnyy-zavod-v-taganroge-video.htmlРакурс
Українські дрони запалили нафтобазу «Транснефті» у Брянську та завітали до Авіаційного науково-технічного комплексу ім. Берієва в Таганрозі.
.
Таганрог вночі зазнав ракетної атаки, пошкоджено промпідприємство, згоріли 14 машин на парковці, ніхто не постраждав, — запевнив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.
Також внаслідок атаки на Таганрог Ростовської області рф пошкоджено котельню, низка будинків залишились без тепла.
Загрузка...