Украинские дроны зажгли нефтебазу в Брянске и посетили оборонный завод в Таганроге

https://racurs.ua/n202054-ukrainskie-drony-zajgli-neftebazu-v-bryanske-i-posetili-oboronnyy-zavod-v-taganroge-video.html

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Українські дрони запалили нафтобазу «Транснефті» у Брянську та завітали до Авіаційного науково-технічного комплексу ім. Берієва в Таганрозі.

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Таганрог вночі зазнав ракетної атаки, пошкоджено промпідприємство, згоріли 14 машин на парковці, ніхто не постраждав, — запевнив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

Також внаслідок атаки на Таганрог Ростовської області рф пошкоджено котельню, низка будинків залишились без тепла.