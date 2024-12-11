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Украинские дроны зажгли нефтебазу в Брянске и посетили оборонный завод в Таганроге

Украинские дроны зажгли нефтебазу в Брянске и посетили оборонный завод в Таганроге (ВИДЕО)

11 дек 2024, 09:00
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Українські дрони запалили нафтобазу «Транснефті» у Брянську та завітали до Авіаційного науково-технічного комплексу ім. Берієва в Таганрозі.


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Таганрог вночі зазнав ракетної атаки, пошкоджено промпідприємство, згоріли 14 машин на парковці, ніхто не постраждав, — запевнив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

Також внаслідок атаки на Таганрог Ростовської області рф пошкоджено котельню, низка будинків залишились без тепла.

Источник: Ракурс


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