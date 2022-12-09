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Ракурс
В россии вспыхнули два гигантских пожара - горят ТЦ и завод (ВИДЕО)

В россии вспыхнули два гигантских пожара — горит ТЦ и завод (ВИДЕО)

9 дек 2022, 08:50
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В росії сьогодні спалахнули дві масштабні пожежі — у Підмосков’ї горить торговий центр «МегаХімки», а в Барнаулі Алтайського краю палає завод з виробництва шин.





Площа пожежі в «МегаХімки» становить близько 7 тис. кв. м. Їй присвоєно четвертий (з п’яти) рівень складності. На відео видно надпотужні вибухи.

Источник: Ракурс


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