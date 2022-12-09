В росії спалахнули дві гігантські пожежі — горять ТЦ і завод

https://racurs.ua/ua/n177610-v-rosiyi-spalahnuly-dvi-gigantski-pojeji-goryt-tc-i-zavod-video.html

Ракурс

В росії сьогодні спалахнули дві масштабні пожежі — у Підмосков’ї горить торговий центр «МегаХімки», а в Барнаулі Алтайського краю палає завод з виробництва шин.

Площа пожежі в «МегаХімки» становить близько 7 тис. кв. м. Їй присвоєно четвертий (з п’яти) рівень складності. На відео видно надпотужні вибухи.