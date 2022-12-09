Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
В росії спалахнули дві гігантські пожежі — горять ТЦ і завод

В росії спалахнули дві гігантські пожежі — горить ТЦ і завод (ВІДЕО)

9 гру 2022, 08:50
999

В росії сьогодні спалахнули дві масштабні пожежі — у Підмосков’ї горить торговий центр «МегаХімки», а в Барнаулі Алтайського краю палає завод з виробництва шин.





Площа пожежі в «МегаХімки» становить близько 7 тис. кв. м. Їй присвоєно четвертий (з п’яти) рівень складності. На відео видно надпотужні вибухи.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів