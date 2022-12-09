Ракеты для HIMARS, бронемашины и снаряды – новая военная помощь США

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Сполучені Штати планують надати Збройним силам України новий пакет військової допомоги на суму 275 млн дол. Він включатиме ракети для високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS, 80 тис. снарядів, багатоцільові бронемашини HMMWV, генератори та інше бойове обладнання. Ця допомога включатиме також нові можливості для боротьби з безпілотниками і посилення протиповітряної оборони.

Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на офіційних осіб у США. Публічне оприлюднення нового пакету допомоги очікується 9 грудня.

Зменшення загальної суми допомоги пов’язане із сповільненням бойових дій взимку.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг говорив, що росія збирається сповільнити війну, перегрупуватися і розпочати новий наступ після потепління.