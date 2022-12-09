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Ракурс
Россия получила новую партию иранских дронов "Шахед" - разведка Британии

Россия получила новую партию иранских дронов — разведка Британии

9 дек 2022, 10:20
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Росія, можливо, вичерпала свої запаси кількох сотень дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed і отримала поповнення. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у звіті за 9 грудня.





Британська розвідка вказує, що Генштаб ЗСУ повідомив про збиття іранських дронів 6 грудня, а востаннє перед тим 17 листопада.

Ці події ще треба підтвердити, але, ймовірно, росія вичерпала свої попередні запаси кількох сотень Shahed-131 та Shahed-136 і тепер отримала поповнення, — зазначає Міноборони Британії.

Днями ЗМІ повідомляли, що росія знову замовила в Ірану сотні безпілотників та балістичних ракет, які планує використати у війні проти України.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, за добу 6 грудня українські військові збили 14 дронів Shahed-136, один безпілотників «Орлан-10» та ще два безпілотники, тип яких наразі не уточнений.

Источник: Ракурс


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