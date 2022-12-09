Россия получила новую партию иранских дронов "Шахед" - разведка Британии

https://racurs.ua/n177614-rossiya-poluchila-novuu-partiu-iranskih-dronov-razvedka-britanii.html

Ракурс

Росія, можливо, вичерпала свої запаси кількох сотень дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed і отримала поповнення. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у звіті за 9 грудня.

Британська розвідка вказує, що Генштаб ЗСУ повідомив про збиття іранських дронів 6 грудня, а востаннє перед тим 17 листопада.

Ці події ще треба підтвердити, але, ймовірно, росія вичерпала свої попередні запаси кількох сотень Shahed-131 та Shahed-136 і тепер отримала поповнення, — зазначає Міноборони Британії.

Днями ЗМІ повідомляли, що росія знову замовила в Ірану сотні безпілотників та балістичних ракет, які планує використати у війні проти України.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, за добу 6 грудня українські військові збили 14 дронів Shahed-136, один безпілотників «Орлан-10» та ще два безпілотники, тип яких наразі не уточнений.