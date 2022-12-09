Российскому оппозиционеру дали 8,5 лет колонии за стрим об убийствах в Буче

Російського опозиціонера Іллю Яшина засудили до 8,5 років колонії за стрім про вбивства в Бучі.

Такий вирок 8 грудня оголосив Міщанський суд. Яшин сидітиме у колонії загального режиму. Його звинуватили засудили за поширення «фейків» про російську армію.

Державний обвинувач вимагав засудити політика до дев’яти років колонії. Кримінальну справу було порушено через квітневий стрим Яшина, в якому він розповідав про вбивство мирних жителів у Бучі на Київщині під час російської окупації.

За версією звинувачення, політик поширював «відомо неправдиву інформацію» щодо «мотивів політичної ненависті», хоча «знав», що росія вживає заходів «з підтримки миру та безпеки». Яшина відправили під арешт у справі про «фейки» у середині липня. Він своєї провини у суді не визнав.

Яшин заявив, що у своєму стримі наводив і позицію України щодо вбивств у Бучі, і позицію міноборони росії, та повідомлення незалежних журналістів.

Яшин після початку війни в Україні відкрито зайняв антивоєнну позицію та відмовився їхати з росії.

За статтею про «фейки» про російську армію раніше було засуджено московського муніципального депутата Олексія Горіна. Він отримав сім років колонії. Підставою для кримінальної справи проти нього стало те, що на засіданні Красносільської ради депутатів він закликав припинити війну та вивести російські війська з України.

Після відбуття терміну протягом чотирьох років Яшину заборонили користуватися інтернетом.