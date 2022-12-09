путин излучает счастье - Проблем со спецоперацией нет

https://racurs.ua/n177636-putin-izluchaet-schaste-problem-so-specoperaciey-net.html

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володимир путін вкотре заявив, що «спецоперація йде своєю чергою». Президент терористичної федерації заявив, що не бачить проблем із проведенням «спецоперації» в Україні — так в рф дозволили називати повномасштабне вторгнення цієї країни в Україну.

СВО йде своєю чергою, все стабільно у нас, жодних питань там і проблем сьогодні немає, — сказав путін на прес-конференції за підсумками візиту до Бішкека.

путін також пояснив свої слова, які виголосили на засіданні президентської Ради з прав людини 7 грудня. Тоді він сказав, що «спецоперація» може бути «тривалим процесом».

Я мав на увазі тривалість процесу врегулювання, — заявив путін і додав, що «так чи інакше всім учасникам цього процесу доведеться погодитись з реаліями, які складаються „на землі“».

Російська армія з кінця червня фактично не проводить наступальних операцій в Україні. При цьому російське керівництво та військове командування неодноразово стверджували, що «спецоперація» йде за планом. У вересні Збройні сили України провели успішний контрнаступ у Харківській області. У листопаді російські війська відступили із Херсона.

21 вересня в росії було оголошено мобілізацію, в ході якої призовники постійно скаржилися на погану підготовку до бойових дій та нестачу екіпірування. Незалежні ЗМІ писали, що мобілізованих відправляють на фронт за лічені дні після призову.