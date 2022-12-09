50 раненых наемников за сутки — потери россиян на востоке не уменьшаются

https://racurs.ua/n177639-50-ranenyh-naemnikov-za-sutki-poteri-rossiyan-na-vostoke-ne-umenshautsya.html

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До центральної міської лікарні міста Кадіївка Луганської області за добу привезли до 50 поранених найманців зі складу приватної військової кампанії «Вагнера».

Про це повідомив у вечірньому зведенні 9 грудня Генштаб ЗСУ.

Ворог продовжує зосереджувати зусилля на наступі на Бахмутському напрямку, розповіли українські військові. На Лиманському та Авдіївському напрямках намагається покращити тактичне положення.

На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об'єкти. Обладнує оборонні рубежі та позиції.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Упродовж доби російські окупанти завдали чотири ракетних та дев’ять авіаційних ударів. Зафіксовано і 25 ворожих обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ракетних ударів зазнали мирні населені пункти Комишуваха, Григорівське та Юльївка Запорізької області.

Раніше повідомлялося, що влада не бачить загрози наступу росіян біля Куп’янська.

Лінія фронту змістилася, і основний гарячий напрямок — Куп’янський. Там, нагадаю, під тимчасовою окупацією ще знаходяться 29 населених пунктів. Місто Куп’янськ постійно зазнає обстрілів із реактивних систем залпового вогню й ракетних систем класу С-300. Сьогодні був ракетний удар поблизу адміністративної будівлі. Є руйнування. Щодо жертв зараз інформації немає, — розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. — Наші Збройні сили свої позиції тримають. Жодних загроз наразі щодо можливого наступу на Куп’янському напрямку ми не бачимо.

7 грудня речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий заявив: