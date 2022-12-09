лукашенко рассказал, откуда на россию готовилось наступление - день сказочных историй в Бишкеке

https://racurs.ua/n177646-lukashenko-rasskazal-otkuda-na-rossiu-gotovilos-nastuplenie-den-skazochnyh-istoriy-v-bishkeke.html

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НАТО хотів напасти на білорусь і захопити росію з боку Донбасу.

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко знову забув прийняти пігулки та розповів стару методичку рф у Бішкеку.

Ви [Захід] до неї [війні] готувалися. А найближчим часом ми оприлюднимо ці факти, як вони [західні країни] мали після заколоту 2020 року в білорусі, якщо складеться ситуація і вийдуть на кордон зі Смоленською областю, НАТО з військами захоплять у нас владу, розпочати війну з росією з Донбасу. Причиною мало послужити те, що росія захопила чужі території. Звідти мала розпочатися війна 2021−2022 року. росія спрацювала на випередження, — заявив Лукашенко.

У 2021—2022 роках з Донбасу мала розпочатися війна проти Росії, але вона спрацювала на випередження, заявив сьогодні Лукашенко в Бішкеку.

Тому не треба росії дорікати через заяви Порошенка, Меркель. Брехливі заяви, що росія розпочала війну, — сказав Лукашенко.

Він також заявив, що ніколи не обговорював із путіним конкретні території та «хто кого має звільнити». лукашенко наголосив, що на зустрічах із російським президентом мова завжди йшла переважно про те, щоб війна припинилася, але буцімто «Зеленському просто не дають це зробити».

У цьому контексті ми розмовляли. Але ніколи не обговорювали конкретні території: Херсон, Луганськ, Донецьк і таке інше, хто кого має звільнити, — заявив лукашенко. — Треба сісти за стіл переговорів і там у тиші, спокої обговорювати всі питання: хто що має звільнити — чи росія, чи Україна. Якщо цих кроків немає, читай: вони не хочуть цих переговорів та розмов.

лукашенко упевнений, що якщо президент України вимагатиме від росії звільнення територій Херсона, Запоріжжя, Луганська, Донецька, це означає, що переговорів не буде.

Це попередня умова, яка є неприйнятною для Росії. На даному етапі, на мою думку, росія взагалі може не прийняти ці умови: йдіть із Запоріжжя, Херсона і так далі. Не можна такі вимоги висувати до російської федерації. З багатьох причин, — вважає воєнний злочинець лукашенко.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський висунув росії умови для публічних переговорів. Серед кроків до миру, названих Зеленським: продовольча безпека, розширення «зернової угоди» на інші українські порти, звільнення всіх полонених та депортованих, радіаційна та ядерна безпека, енергетична безпека, виконання статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ та припинення бойових процесів, створення трибуналу для росії, негайний захист природи, недопущення ескалації.