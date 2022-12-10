СБУ посетила храмы УМЦ МП на Харьковщине. Фото: СБ Украины

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Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на об'єктах УПЦ Московського патріархату в Харківській області.

Ці заходи тривають у Свято-Покровському чоловічому монастирі, Свято-Благовіщенському кафедральному соборі, Свято-Казанському храмі, храмі ікони «Взискання загиблих», Свято-Успенському храмі, Свято-Петро-Павлівському храмі, Свято-Миколаївському храмі, Свято-Валентинівському храмі, Ольгінському храмі, храмі цариці Тамари, Свято-Архангело-Михайлівському храмі, храмі Георгія Переможця та Свято-Володимирському храмі, а також Свято-Вознесенському кафедральному соборі Ізюмської єпархії. Про це повідомили в прес-центрі СБУ.

Враховуючи збройну агресію рф, дані заходи проводяться для унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів, — зазначили в спецслужбі.

Правоохоронці за участі працівників церкви оглядають територію та приміщення, щоб виявити осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу. В Службі безпеки наголосили, що діють виключно в межах Конституції.

Нагадаємо, СБУ зібрала докази антиукраїнській діяльності ректора Почаївської духовної семінарії УПЦ МП. З’ясувалося, що архієпископ поширював через соцмережі «дописи», якими принижував національну честь та гідність українців й сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті.