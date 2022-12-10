Ученые нашли эффективный способ использования ненужных SIM-карт

https://racurs.ua/n177674-neojidannoe-primenenie-nenujnyh-sim-kart-nashli-uchenye.html

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Золото, видобуте з електронних відходів, таких як відпрацьовані SIM-карти, може ще послужити ефективним каталізатором для хімічних реакцій в процесі виготовлення ліків.

До того ж, такий процес буде менш шкідливим для довкілля, ніж традиційний, оскільки сучасні каталізатори зазвичай виготовляються з рідкісних металів, які видобуваються за допомогою дорогих, енергоємних і шкідливих процесів видобутку. Про це свідчать результати дослідження учених з Імперського коледжу Лондона (Велика Британія), повідомляє видання EurekAlert

Хоча відходи електроніки містять помітну кількість дорогоцінних металів, їх зазвичай відправляють на звалище, оскільки розділення та вилучення елементів у чистому вигляді потребує багато енергії та агресивних хімікатів, що робить цей процес економічно невигідним.

Водночас існує недорогий спосіб вилучення золота та інших цінних металів з електронних відходів, таких як друковані плати, SIM-карти та картриджі для принтерів, але лише в складі певної молекулярної сполуки.

Тому таке золото не можна повторно використовувати для електроніки, не витрачаючи набагато більше ресурсів, ніж при традиційному способі добування цього металу.

Шукаючи застосування цієї сполуки, британські учені дослідили, чи можна її застосовувати як каталізатор у виробництві корисних речовин, зокрема у фармацевтиці.

Виявилося, що сполука золота працює так само добре або навіть краще, ніж каталізатори, що використовуються сьогодні, і її також можна використовувати повторно, що ще більше покращує економічну ефективність.

Дослідники припускають, що економічна рентабельність вилучення золота з електронних відходів може призвести до побічного використання інших компонентів, відновлених у процесі. Наприклад, у процесі також відокремлюються мідь і нікель, як і сам пластик — і всі ці компоненти потенційно можуть використовуватися в нових продуктах.

Комп’ютер містить набагато більше дорогоцінних металів, ніж видобута руда тієї ж ваги, що робить його концентрованим джерелом цих металів у своєрідній «міській шахті», — наголошують дослідники.

Тепер учені працюють над тим, щоб поширити цей підхід на відновлення та повторне використання вмісту паладію в автомобільних каталітичних нейтралізаторах із вичерпаним терміном служби. Це особливо актуально, оскільки паладій широко використовується в каталізі та навіть дорожчий за золото.

Джерело: EurekAlert