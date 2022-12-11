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Ракурс
Украинцы греются чем могут – баллоны и аккумуляторы взрываются

Украинцы греются чем могут — баллоны и аккумуляторы взрываются (ФОТО)

11 дек 2022, 11:29
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В Україні дедалі частіше фіксують випадки пожеж і вибухів, пов’язаних з енергетичною кризою. Люди використовують для обігріву, приготування їжі та освітлення туристичне обладнання, акумулятори. При цьому не завжди дотримуються правила поводження з таким обладнанням, а також використовуються сертифіковані вироби.





У суботу, 10 грудня, в одній із багатоповерхівок Києва через коротке замикання вибухнув гелієвий акумулятор. Про це повідомила прес-служба столичної ДСНС.

Вибух стався у переобладнаній під офіс квартирі на 13 поверсі 24-поверхового будинку у центрі міста.

Пожежа у Києві ,фото - ДСНС

Внаслідок вибуху вилетів склопакет, пошкоджено меблі, побутову техніку, а саме приміщення вигоріло. Пошкодження також отримав припаркований біля будинку автомобіль.

Пожежу, яка розпочалася через коротке замикання, вдалося швидко загасити. Травмованих і загиблих немає.

10 грудня вибухнув газовий балон в житловому будинку у Нововолинську. У волинському ДСНС написали, що у результаті вигоріло декілька кімнат та повибивало вікна.

Вибух у квартирі в Нововолинську ,фото - ДСНС

У квартирі на момент вибуху знаходились жінка та двоє дітей. Жінка зазнала опіків. У лікарню госпіталізовано чоловіка, який був поблизу вхідних дверей в під’їзді, його відкинуло ударною хвилею.

Вибух у квартирі в Нововолинську ,фото - ДСНС

Источник: Ракурс


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